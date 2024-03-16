В Мособлизбиркоме рассказали, как прошел первый день голосования на выборах президента в одном из округов Подмосковья

В Подмосковье начался второй день голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В Мособлизбиркоме также представили сюжет о том, как прошел первый день голосования на участковых комиссиях в городском округе Истра. Один из жителей муниципалитета признался, что пришел на голосование с несовершеннолетним сыном, чтобы тот посмотрел, как проходит процедура выборов.

«Сын еще несовершеннолетний, решили взять его с собой, чтобы он посмотрел, как происходит процесс голосования и был готов, когда наступит его черед», — поделился мужчина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.