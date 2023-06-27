Второй этап ямочного ремонта стартует в Подмосковье уже в июле

Почти двести двадцать пять тысяч квадратных метров асфальтового покрытия планируется восстановить на территории Подмосковья в рамках второго этапа ремонта. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Подмосковья.

Отмечается, что работы будут проводиться в 28 городских округах, в частности: более 20 тысяч квадратных метров асфальта отремонтируют в Химках и в Балашихе. Большой объем работ и у коммунальных служб Солнечногорска, Дмитровского, Электростали, Павловского Посада и Шатуры.

«Ямы второй волны оцифровываются весной, поэтому в основном будут устранены дефекты, возникшие в зимний период», — рассказала руководитель ведомства Светлана Аипова.

Напоминаем, что в рамках первой волны было восстановлено более 353 тысяч квадратных метров дефектов асфальтового покрытия, оцифрованного осенью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в Подмосковье.