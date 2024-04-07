Как следует из данных топа украинского стримингового сервиса Spotifу, там в основном преобладают композиции российских исполнителей.

Стоит от метить, что так было и ранее, но на этот раз жители Украины, похоже, переплюнули сами себя: на втором месте по популярности находится песня российского исполнителя патриотического жанра SHAMAN (Ярослав Дронов) «Да, я русский».

Ранее певец SHAMAN признался, как «еще 11 лет назад» взял идею Лолиты для своего псевдонима.