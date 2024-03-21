«Еще 11 лет назад»: певец SHAMAN взял идею Лолиты для псевдонима

Один из самых патриотичных певцов современной России Ярослав Дронов пообщался с журналистами KP.RU (Петербург) и рассказал о некоторых подробностях своей жизни. Например, артист раскрыл тайну своего псевдонима SHAMAN.

Дронов должен был выступить в «Манеже», но этого он решил посетить выставку, посвященную блокаде Ленинграда. Как оказалось, для него это личная история: его дед участвовал в ВОВ. О герое певец узнал уже из уст бабушки, а лично, увы, не застал.

Сам SHAMAN также признался, что вынужден везде ходить с охраной, так как его узнают. Он чувствует на себе взгляды, смущается и не может ощутить прежнего спокойствия. Такова цена популярности. По описанию Дронова, он живет «как в бункере», то есть, почти не выходит из дома.

Впрочем, артист не может назвать себя несчастным человеком. Его патриотичные песни хотят включать в школьные программы: для звезды это показатель качества и большой всероссийский отклик.

Дронов также признался, что большую роль в его карьере сыграли знаменитые артистки. Одна из них — Лолита. Она придумала певцу псевдоним, сама того не зная.

«Ну да, было такое еще 11 лет назад. Она обмолвилась в рамках телевизионного проекта. Сказала, что я как шаман. Это запало мне в голову», — признался Дронов.

При этом у Дронова хорошие отношения с Лепсом и Газмановым, а также другими артистами. Правда, звезды более старшего поколения во многом смотрят на него свысока.

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