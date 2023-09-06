«Пятьдесят лет отметил с бойцами»: мобилизованный солдат организовал праздник перед штурмом Мариуполя

Мобилизация в ЛНР и ЛНР началась 19-го февраля 2022 года. Тогда в военкоматы брали многих мужчин, которые даже не имели боевого опыта. Среди них был и Павел Гончарь, которому пришлось справлять свой юбилей среди новых товарищей.

Накануне четвертого марта, когда Павлу исполнялось 50 лет, он с сослуживцами штурмом взял село Стыла под Донецком.

«Я предложил поставить караулы, потому что диверсанты ВСУ могут заходить глубоко в тыл, и нас просто могли всех ночью порезать. Ребята согласились, причем меня не привлекали, потому что я служил поваром. В Стыле мы находились 10 дней, а продукты нам стали давать только под конец, а так питались тем, что взяли с собой», — говорит Павел Валентинович.

В свой день рождения юбиляр не стал ничего говорить другим бойцам.

«Я просто пошел в магазин, купил торт, что-то для салата и организовал небольшой праздничный стол. Положа руку на сердце, я и правда неплохо готовлю. Парни удивились: «Какой повод?», пришлось сознаться. Конечно, все принялись меня поздравлять», — улыбается мужчина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вскоре бойцов погрузили в автобусы и повезли южнее. Тогда на Мариуполь двинулся целый полк.

«Вечером девятого марта мы отправились и ехали очень долго. Обычно путь занимает час-полтора, а мы добирались восемь часов. Наш автобус почему-то полз со скоростью 20 км/час, объезжая каждую ямку на дороге, и тормозил всю колонну. Приехали только поздно ночью, и весь полк разместился в одном доме», — вспоминает рядовой.

Уже на другой день, десятого марта, на город-порт с разных концов стали наступать российские войска и солдаты ДНР. В этот день наш собеседник получил ранение. Про то, как это случилось, мы писали ранее.