Вторую школу начали возводить в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы в поселке Томилино городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что образовательное учреждение возведут на территории строящегося жилого комплекса «Томилино Парк». Трехэтажное здание будущей школы рассчитано на тысячу сто учеников. Актовый зал с эстрадой и артистической рассчитан на 424 места, а столовая будет вмещать единовременно 600 ребят.

Примечательно, что под надзором Главгосстройнадзора на территории комплекса уже возводят поликлинику для взрослых и детей на 540 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи и еще один детский сад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход проведения работ по строительству нового корпуса школы № 12 на территории ЖК «Домодедово парк» одноименного округа, а также пообщаться с педагогами и родителями учащихся.