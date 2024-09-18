Вторую землю за рубль передали компании из Сергиева Посада для расширения производства

Компания «БиоПроект Пересвет» заключила второй договор на получение земельного участка в рамках региональной программы импортозамещения «Земля за 1 рубль», чтобы расширить свое производство по выпуску емкостного оборудования из стеклокомпозитов в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Второй импортозамещающий проект компании предполагает создание завода по выпуску насосных станций пожаротушения и станций повышения давления. Планируемый объем инвестиций в развитие производства составляет 70 миллионов рублей. Расширение предприятия позволит создать более 15 новых рабочих мест», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года, после выхода на проектную мощность здесь будут производить более 40 станций ежегодно. В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, компании передали участок площадью более 3,4 тысячи квадратных метров рядом с уже существующим заводом. Напомним, что подобрать локацию для размещения бизнеса можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.