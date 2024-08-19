Вы будете видеть то, чего нет: эзотерик рассказала об опасных галлюцинациях в Суперлуние

В ночь с 19 на 20 августа в небе можно будет увидеть огромную яркую Луну. Приближающееся Суперлуние превзойдет по своей мощности несколько предыдущих. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Марианна Абравитова.

По ее словам, даже в обычное полнолуние активизируются все психически нездоровые люди.

«Более того, в Суперлуние повышается тревожность у здоровых людей. Причем грядущее явление будет превосходить по степени несколько предыдущих. Поэтому необходима крайняя осторожность», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам Абравитовой, в это время физическая боль также будет обостряться в несколько раз.

«Если говорить об обычных людях, повышается тревожность, беспокойство, в какой-то степени дезориентация. Если вам предстоит куда-то ехать за рулем ночью в Суперлуние, я бы вас отговорила от этого, потому что могут происходить определенные феномены в виде галлюцинаций из серии «кошка пробежала, когда кошки нет», — пояснила она.

Возможна и обратная ситуация: вы не заметили какой-то предмет или человека, а также движущуюся машину.

«Такие игры разума именно в это Суперлуние. Из-за того, что у людей будет рассеяно внимание, могут происходить и какие-то очень неприятные вещи, связанные с техническим обслуживанием инфраструктурных объектов, например, электростанций», — подчеркнула эзотерик.

Если же в эту ночь вам предстоит перелет или внеплановая операция, отменять их необязательно, но важно увеличить бдительность, отметила Абравитова.

«Стараемся подключить какие-то ресурсы, резервы, быть в осознанном состоянии, все отслеживать, контролировать по возможности», — заключила она.

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