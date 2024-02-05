Выдача печатной продукции для информаторов стартовала в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Московской областной Избирательной комиссии.

Так, территориальные избирательные комиссии региона начали получать информационные материалы в Подольской типографии.

Информационные буклеты и листовки члены участковых избирательных комиссий Подмосковья будут использовать во время поквартирного или подомового обхода жителей.

Адресное информирование избирателей о президентских выборах в стране стартует 17 февраля.

Ранее в регионе представили форму информаторов. Это куртки белого и синего цветов, а также вместительные сумки.