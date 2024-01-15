Выдачу жилищных сертификатов переселенцам из аварийного жилья начали проводить в Воскресенске

В Воскресенске приступили к выдаче жилищных сертификатов переселенцам из аварийного жилья. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.

Администрация округа провела встречу с жителями, которые проживают в аварийных домах, признанных таковыми после 2017 года.

«Профильные специалисты Минстроя МО и администрации рассказали о возможностях использования сертификатов на самостоятельное приобретение нового и безопасного жилья», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что главным преимуществом сертификата является то, что граждане могут сразу получить от 4,2 миллиона рублей за аварийные квадраты, после чего — приобрести жилье в любом округе Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.