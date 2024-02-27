Выездное заседание экспертного совета Комитета Госдумы по охране здоровья прошло в Подмосковье
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
В Московском областном онкологическом диспансере состоялось выездное заседание экспертного совета Комитета Госдумы по охране здоровья, участники которого затронули вопросы регулирования обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такие заседания надо проводить не только в Госдуме, но и на местах, смотреть, как люди работают, какая выстроена материальная база. Это медучреждение — одно из лучших онкологических центров России», — подчеркнул член комитета Александр Петров.
Участники встречи также посетили госпитальную школу проекта «УчимЗнаем», направленного на создание полноценной образовательной среды для детей c особыми потребностями. В ведомстве уточнили, что образовательное учреждение уже доказало свою эффективность.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.