Выездные обследования фермеров-грантополучателей продолжаются в Подмосковье

В Подмосковье продолжаются выездные проверки фермерских хозяйств региона, которые стали получателям грантов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наши специалисты ежемесячно проводят выездные обследования грантополучателей. Получение гранта является важным подспорьем на пути к укреплению и расширению сельскохозяйственного бизнеса. Однако важно помнить, что эти бюджетные средства должны использоваться строго в соответствии с назначением» — рассказал директор Центра агропромышленного развития Алексей Семенов.

В марте специалисты провели обследования КФХ в Одинцово, которое занимается производством сыра, а также КФХ в Серпухове, специализирующегося на производстве козьего молока. Первое хозяйство получило грант на приобретение и монтаж модульной сыроварни, а также оборудование для сыроварни и его монтаж, второе — на приобретение поголовья коз и оборудования. В министерстве подчеркнули, что объекты грантов в обоих хозяйствах визуально были подтверждены в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.