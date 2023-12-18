Выгнать не сможет: юрист подсказал женщинам, как получить половину добрачной квартиры мужа

Согласно законам РФ, купленная до брака квартира считается имуществом именно того из партнеров, на чье имя она зарегистрирована. Однако как рассказал адвокат Тимур Харди, есть лазейки, позволяющие перевести ее в категорию «совместно нажитого».

Поклейка обоев не поможет

По его словам, в Сети сейчас летает множество роликов, которые убеждают, что достаточно сделать в приобретенной супругом или супругой до брака квартире ремонт, и она станет «совместно приобретенной».

«Конечно, это не совсем верно. Если речь о ремонте, он должен быть таким, чтобы он значительно увеличил стоимость квартиры. То есть — не банальная поклейка обоев и замена розеток. Чаще всего к удорожанию стоимости квартиры приводят ее капитальный ремонт, перепланировка или проведение коммуникаций», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Например, добавил собеседник, стоимость дома без удобств значительно ниже, чем аналогичного по площади дома с удобствами. Следовательно, проводя в дом газ или воду, надо понимать, что его стоимость значительно возрастет.

«Причем в этом случае недвижимость считается общей, даже если на этот капитальный ремонт тратились только деньги, например, мужа, так как доходы супругов в браке считаются общими. Конечно, если муж не докажет, что капитальный ремонт делался на подаренные ему кем-то третьим средства, что сделать тоже весьма сложно, поскольку об этом обычно никто заранее не думает», — отметил Харди.

Фото: [ freepik.com ]

Подстелить соломку

Таким образом, добавил эксперт, женщинам, опасающимся, что в случае развода муж может выгнать их из квартиры или дома, достаточно добиться проведения масштабного ремонта, приводящего к удорожанию стоимости жилья.

«После этого они уже гарантированно не останутся без средств в случае раздела общего имущества. Но, конечно, лучше обходиться без подобных вариантов развития событий и просто жить в браке долго и счастливо. Любые проблемы надо стараться пережить, не приводя ситуацию к разводу и разделу имущества», — подытожил Харди.

Ранее мы сообщали о том, что введение согласия мужей на аборты может повлиять на статистику разводов.