Выяснились возможные причины отмены концерта Галкина в Эстонии

В Эстонии отменили концерт российского юмориста Максима Галкина*. На этом фоне многие российские СМИ заявили о том, что даже в странах Прибалтики, где артист всегда был популярен, началась его «отмена».

Предполагается, что муж певицы Аллы Пугачевой потеряет доход и вынужден будет «сидеть у нее на шее». Однако психолог Гуля Галеева не считает, что это действительно так.

«Делать скорые выводы о том, что он больше неинтересен и не будет иметь там какой-то популярности, работы — неразумно. Невзирая ни на что, Галкин* сам по себе — талантливый артист с большим опытом, и его шоу привлекало и будет привлекать большое количество зрителей», — пояснила она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот причин отмены мероприятия в Эстонии, по ее словам, может быть огромное множество.

«Организационные трудности, изменения в графике артиста, разногласия между сторонами. Такие вещи могут стать причиной отмены мероприятия, но это не означает факт «отмены Галкина*». Семейные отношения и поддержка партнера, несомненно, здесь важны, но юморист имеет собственную фанбазу, доказал свою независимость, и на шею Алле Борисовне не сядет», — подытожила Галиева.

Ранее был раскрыт секрет долгих отношений Пугачевой и Галкина.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом