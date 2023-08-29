«Нечто большее, чем просто секс»: раскрыт секрет долгих отношений Пугачевой и Галкина

Когда юморист Максим Галкин* женился на певице Алле Пугачевой, разница в возрасте в 27 лет заставляла общество усомниться в долговечности их союза. Однако супружеской паре удается сохранять брак на протяжении 13 лет.

Как рассказала психолог и сексолог Инна Мирная, в случае Галкина* и Пугачевой речь идет больше о платонических отношениях.

«У них есть духовная близость, общие интересы и цели, но интиму и страсти уделено мало места. В их союзе основные чувства — уважение и восхищение, которые они ярко транслируют», — уточнила Мирная в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница напомнила, что еще давно Примадонна спросила у своего супруга, может ли она спокойно стареть рядом с ним, а тот ответил, чтобы она ничего не боялась.

«Это безусловное принятие ее возраста и статуса показывает их близость на эмоциональном уровне. Взамен он получил поддержку в вопросе рождения детей. Мы видим, что в их паре во главе угла стоит нечто большее, чем просто секс. Это общий дом, бизнес, воспитание близнецов, дружба, взаимовыручка», — рассказала психолог.

По ее словам, в таких парах всегда найдется то, что будет их объединять. Тут у мужчины и женщины максимально совпадают ценности, мечты и желания. Именно поэтому платоническая любовь может жить десятилетиями, и при этом оба партнера будут счастливы.

Ранее мы сообщали о том, что сбежавший из России Галкин* отказался от своего имени.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом