Выяснилось, как можно противостоять телефонным мошенникам, заставляющим совершать поджоги
Психолог Семений назвал качества, которые нужно развивать для борьбы с аферистами
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В России продолжают задерживать людей за попытки поджечь военкоматы. Почти все подозреваемые заявляют о том, что к неправомерному действию их принудили телефонные мошенники. По данным ФСБ, звонки поступали из-за рубежа.
Самый лучший способ не поддаваться на такие провокации — вовсе не идти на контакт, рассказал кандидат медицинских наук, военный врач-терапевт, психолог Александр Семений.
«Телефонное мошенничество — это способ психологической манипуляции с целью выманить деньги, либо совершить то или иное действие в интересах мошенников, и основано оно на отсутствии критического мышления у абонента, незнании особенностей психологии, на повышенном уровне нервозности и страхах населения», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В целом для того, чтобы противостоять этой напасти, уточнил Семений, нужно формировать в себе навык стрессоустойчивости, критическое мышление, холодный рациональный ум и спокойствие, а также уверенность в себе.
«Но это занимает достаточно длительный промежуток времени. Для того, чтобы не попасться на удочку киберпреступников, нужно просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров. А если вы все же ответили, и вас к чему-то принуждают или вымогают деньги — мгновенно прекращайте разговор и не ведитесь на провокации», — уточнил эксперт.
Ранее эзотерик объяснила участившиеся поджоги военкоматов в России.