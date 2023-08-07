Выяснилось, как можно противостоять телефонным мошенникам, заставляющим совершать поджоги

«Но это занимает достаточно длительный промежуток времени. Для того, чтобы не попасться на удочку киберпреступников, нужно просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров. А если вы все же ответили, и вас к чему-то принуждают или вымогают деньги — мгновенно прекращайте разговор и не ведитесь на провокации», — уточнил эксперт.