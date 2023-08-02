Массовый телефонный гипноз: эзотерик Панина объяснила участившиеся поджоги военкоматов в России

В последнее время в России участились поджоги военкоматов, о чем пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Многие из задержанных нарушителей заявляют, что так поступить их спровоцировали телефонные мошенники.

При этом различные источники утверждают, что звонки аферисты совершают не из нашей страны. Учитывая схожий характер инцидентов, эзотерик Аделина Панина не исключила возможности массового телефонного гипноза.

«Есть целая наука, которая называется нейролингвистическим программированием — всем известное НЛП. С помощью этих техник можно очень здорово давить на какие-то триггерные точки. Скорее всего, это были массовые звонки, и гипнозу подвергался каждый участник», — отметила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Применяя техники гипноза, уточнила Панина, можно создать у неподготовленного человека иллюзию, что он совершает некоторые поступки во благо, во спасение.

«Ему рассказывают, почему для него это будет хорошо, «сливаются» с его какой-то проблемой, болью. Внушают, что это действие, в данном случае поджог военкомата якобы приведет только к счастью и свершится во благо всему живому», — пояснила эзотерик.

Собеседница добавила, что звонили будущим нарушителям подготовленные манипуляторы. Свои техники «зомбирования» они применяли к тем, кто был наиболее податлив.

«Человек неокрепший в психологическом плане, который не умеет отражать эти манипуляции, не может их распознать, становится жертвой. На том конце провода идет воздействие через голос, звуки, подачу. Очень много техник есть, которые могут заставить человека сделать то, что нужно звонящему», — подчеркнула Панина.

Ранее в Ставрополе была задержана женщина за попытку поджога ворот военкомата.