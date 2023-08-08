Выяснилось, как можно спасти свой смартфон в жару

В жару стоит позаботиться не только о собственной безопасности, но и о состоянии своих технических устройств. В частности, смартфонов. Как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал Frontend-разработчик и программист Сергей Журавлев.

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Угрозы

При длительном воздействии высоких температур на батарею телефона может ухудшиться ее производительность и срок службы, уточнил эксперт. Что касается взрывов, по словам Журавлева, современные смартфоны обычно имеют встроенные механизмы защиты от перегрева и перезарядки, что снижает риск такого ЧП.

«Причины взрывов телефонов обычно связаны с неисправными или некачественными батареями, неправильным зарядным устройством, механическим повреждением или использованием неофициальных комплектующих», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Меры предосторожности

Есть меры, которые стоит соблюдать, чтобы избежать негативных последствий для телефона, продолжил эксперт. Первое и основное — не стоит оставлять телефон на прямом солнце, особенно если лучи падают на черную поверхность устройства. Это может привести к перегреву батареи и других компонентов.

«Хороший чехол и защитная пленка могут помочь защитить телефон от излишнего нагрева и предотвратить попадание пыли и песка внутрь устройства. В жаркую погоду старайтесь избегать тяжелых задач, таких как игры или видеомонтаж, которые могут вызвать дополнительный нагрев», — пояснил Журавлев.

Также стоит убедиться, что телефон имеет последнюю версию операционной системы и приложений. Производители часто выпускают обновления, которые могут включать в себя улучшенные алгоритмы управления теплом.

«Если вы замечаете, что телефон становится слишком горячим, лучше выключить его и дать ему остыть. И, конечно, старайтесь использовать устройство в соответствии с рекомендациями производителя и с учетом особенностей климатических условий», — посоветовал программист.

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