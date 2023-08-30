Обучение по продажам на маркетплейсах пройдет для предпринимателей Подмосковья

В середине сентября в Подмосковье начнется обучающая программа для предпринимателей «Продажи на маркетплейсах», в рамках которой участникам расскажут о процессах создания успешного бизнеса на маркетплейсах. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

Для предпринимателей проведут как очные встречи, так и онлайн-лекцию. Спикеры расскажут о финансовой составляющей ведения бизнеса на маркетплейсах, необходимых инструментах и не только. Участие бесплатное, зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно здесь.

Отметим, что мероприятие организовал областной центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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