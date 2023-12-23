Выяснилось, какое наказание грозит родителям девочки, которая сбежала из дома и ночевала в подъезде

Восьмиклассница из Орехово-Зуево ушла из дома и ночевала в холодном подъезде после того, как отец забрал у нее телефон и запретил сидеть в нем по ночам. Утром родители обнаружили, что девочки нет дома. Оказалось, что она пряталась от родителей в соседнем подъезде. Об этом сообщил SHOT.

Юрист Алла Георгиева рассмотрела ситуацию и рассказала, какое наказание грозит родителям сбежавшей из дома восьмиклассницы. По ее словам, ответственность возникает как за противоправное виновное действие, так и за бездействие.

«Согласно Семейному кодексу РФ на родителях лежит ответственность за жизнь и здоровье их детей. Если родители не выполняют или плохо выполняют свои обязанности, они могут быть привлечены к административной ответственности», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родителей, которые не выполняют своих обязанностей, могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей. Однако если ребенок уходит из дома без разрешения родителей, они сами или другие люди могут обратиться в органы опеки и попечительства для восстановления порядка и защиты прав ребенка.

«Не думаю, что родители девочки будут самостоятельно обращаться в опеку, так как семью могут поставить на учет и привлечь ответственности. Если обнаружится, что родители жестоко обращались с дочерью, могут возбудить уголовное дело», — отметила собеседница.

Юрист добавила, что родителей не освобождает от ответственности тот факт, что они не выгоняли девочку из дома. Однако зачастую родителей не наказывают в таких случаях.

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