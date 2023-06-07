Выяснилось, почему бойцам СВО из Москвы, Петербурга и Севастополя не дадут земельные участки

Как рассказала доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Оксана Васильева, такая мера распространяется на военнослужащих, добровольцев, сотрудников Росгвардии, лиц, имеющих специальные звания полиции, участвующих в СВО и другие категории ветеранов боевых действий.

Также таким образом поддержат членов семей военных, погибших вследствие ранения, травмы или увечья в ходе СВО.

Однако получить землю в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не получится. Для жителей этих регионов глава государства рекомендовал предпринять иные меры поощрения, не связанные с предоставлением земельных участков бесплатно.

«Это решение связано с тем, что в данных городах отсутствуют земли для индивидуального жилищного строительства. Такие участки предназначены для возведения домов не выше 3 этажей или 12 метров», – уточнила Васильева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы сообщали о том, что ямальских налоговиков и судебных приставов поблагодарили за поддержку участников СВО.