Ямальских налоговиков и судебных приставов поблагодарили за поддержку участников СВО

Сотрудники федеральных ведомств собирали пожертвования военнослужащим и мирному населению Донбасса. За это им торжественно вручили благодарственные письма. Новость сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Церемония награждения состоялась в городе Салехард. Налоговики и судебные приставы, оказавшие помощь участникам специальной военной операции, получили благодарности и памятные знаки.

Они обеспечивали всем необходимым жителей Донбасса и участников специальной военной операции. Поддержка была не только финансовая, но и гуманитарная. Помощь оказывалась в рамках акции «Все для победы» и общероссийского движения «Народный фронт».

Наиболее активными в помощи и поддержке на Ямале стали налоговики и судебные приставы. На сегодняшний день Россия общими силами собрала более 6 млрд рублей, что является абсолютным рекордом.