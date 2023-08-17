Выяснилось, почему молодые россияне отказываются от основных продуктов питания

Молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания из числа основных. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Росстат.

Заметно в рационе этой категории граждан сократилось количество молока, фруктов и масла, менее значительно — хлеба, мяса, овощей. Однако, как считает диетолог Анастасия Кондаурова, причина этого таится не в необходимости экономить, а в росте осознанности наших сограждан в вопросах питания.

«Люди начали брать на себя ответственность за питание, за свое здоровье. Это уже огромный-огромный успех. Люди начали исключать углеводы и молоко из своего рациона, убирать лактозу и глютеносодержащие продукты, так как прекрасно понимают, что для кого-то это является противопоказанием», — уточнила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, пояснила диетолог, простые углеводы являются продуктом с повышенным содержанием калорий, и многие сокращают их количество просто для того, чтобы снизить вес.

«Еще один фактор, формирующий такую статистику, заключается в том, что многие стали использовать продукты с собственного хозяйства, и это также говорит, что люди начали больше заботиться о происхождении своей пищи и качестве продуктов», — добавила Кондаурова.

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