«Вылетело из головы»: доверенное лицо Харитонова от КПРФ забыл его фамилию и завис во время дебатов

Курьезный случай произошел в Калуге на местном ТВ. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Николая Харитонова Вадим Барский забыл его фамилию во время предвыборных дебатов.

Рассказывая о преимуществах, которые могут получить российские граждане, проголосовав на выборах президента России за кандидата от КПРФ, Барский назвал имя и отчество, а вот с фамилией возник досадный казус: Барский внезапно завис, пристально вглядываясь в бумажный суфлер.

«Призываю всех проголосовать за его кандидата – "человека от сохи", как говорится, человека из народа – Николая Михайловича…», — сказал Барский и запнулся.

В этот момент ему подсказывают фамилию – Харитонов. После паузы Барский смущенно выдавил из себя «выскочило из головы».

Позднее журналистам доверенное лицо кандидата от КПРФ признался, как такое могло случиться. По его словам, он просто разволновался.

«Возраст у меня приличный очень, поэтому и волновался. В этом году 80 лет будет», — пояснил Барский в беседе с РИА Новости.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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