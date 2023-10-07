«Вылила нам в коляску помои»: загадочная бабушка годами держит в страхе своих соседей в Подмосковье

Вот уже четвертый год жителей улицы Северо-Западная в Сергиевом Посаде держит в страхе странная женщина. Она обвиняет своих соседей в колдовстве, но при этом насыпает им под коврики ржавые гвозди. В ГУ МВД России по Московской области отметили, что заявлений в полицию на скандальную особу пока не поступало. Соседи жалуются участковому на свою судьбу только на словах. Но накал страстей, похоже, вот-вот перейдет все границы.

МЕСТНАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ

Тетя Люба (все имена изменены – Прим. ред.) не всегда была «хмурой, злобной и неадекватной». Многие соседи помнят, что еще 20 лет назад она работала бухгалтером на заводе, растила дочку и, вероятно, любила своего мужа. Но потом супруг умер, дочь уехала учиться, тетя Люба попала под сокращение и начала много времени проводить дома. Вскоре она и вовсе стала редко выходить на улицу. Впрочем, эти выходы соседи предпочитают называть «вылазками».

«Мы не хотим обращаться в полицию, потому что осознаем, что живем в центре православия, где всех убогих принято привечать, – говорит соседка тети Любы Инна. – Однако терпению уже конец приходит. Муж мой тут как-то не сдержался и сказал ей, что по ней психушка плачет. И она на следующий день вылила нам в коляску, которую мы оставляем в подъезде, какие-то помои. А под ковриком мы обнаружили горсть гвоздей».

На нечистоты женщина переключилась, к слову, только сейчас. До этого, по словам соседей, она окропляла предметы вокруг себя святой водой, утверждая, что хочет исцелить соседей от дурных привычек и избавить от хамства. Также жители жалуются на оглушительный колокольный звон, который льется из колонки в квартире соседки с утра до ночи.

ВОРОХ ПРОКЛЯТИЙ

По словам еще одной соседки по имени Владлена, настроение бабы Любы может измениться за долю секунды. Сначала женщина вторит окружающим о святости, а потом может бросить в спину проклятье.

«Неоднократно подходила к моим детям, когда они возвращались домой из школы и пугала их завываниями. Руками никого при этом не трогает. Мы который год не можем найти управу на эту несчастную», – сетует на бабу Любу третья соседка Оксана.

В администрации городского округа корреспонденту «Подмосковье неделя» пояснили, что до них сведения о скандальной бабушке пока не доходили. Но при первом же обращении пенсионерке, после согласования с ее родственниками, готовы оказать психологическую и социальную помощь.

В частности, в местном Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации уточнили, что бабушку возьмут под патронаж, если родственники обратятся к ним с заявлением.

«Мы уже давно не видели дочь этой женщины. Непонятно, поддерживает ли она с нею связь. Участковый обещал нам оказать содействие в поиске близких или дальних родственников. В ближайшее время он с ней побеседует», – отметила Инна.

Тем временем, психолог Варвара Улиткина рекомендует не пугаться, если нездоровый человек громко кричит в общественном месте и нарушает нормы поведения. Нужно спокойно и убедительно напомнить ему о том, что этого делать не нужно.