Выпускник из России мог попасть в рабство в скам-центре Мьянмы

Волонтеры разыскивают 21-летнего россиянина Сергея Брешенкова, который 17 апреля прилетел в Таиланд и перестал выходить на связь. По данным добровольцев, молодой человек мог попасть в руки черных агентов скам-центра в Мьянме. Родители уже подали заявление в полицию и обратились в генконсульство, а поисками занимаются активисты.

Тревожная история разворачивается вокруг 21-летнего Сергея Брешенкова. Молодой человек, недавно окончивший вуз, отправился в Таиланд в поисках высокооплачиваемой работы, чтобы помочь оплатить учебу своей девушки. Однако 17 апреля он прилетел на остров Пхукет — и с тех пор на связь не выходил.

Как рассказала РИА Новости лидер волонтеров Светлана Шерстобоева, парень, вероятно, стал жертвой вербовщиков, работающих на мошеннические колл-центры. В воскресенье его девушке пришло сообщение, которое повергло близких в шок.

«Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я», — было сказано в сообщении.

По словам волонтера, билет в Таиланд молодому человеку помогла оплатить мать. Примечательно, что он трижды переносил дату вылета — возможно, кто-то наводил его на подозрительные контакты или перенаправлял. Родители уже подали заявление в полицию России и обратились в Генеральное консульство на Пхукете. В самом Таиланде поисками занимаются добровольцы.

Эта история — не единичный случай. СМИ неоднократно писали о мошеннических центрах, действующих в Мьянме, Камбодже и Лаосе. Жертв заманивают через соцсети и мессенджеры обещаниями огромных зарплат, а по прибытии отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют работать на международные схемы киберобмана.

Известен и положительный пример. 20 апреля благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД РФ во Вьетнаме и местных силовых структур удалось освободить гражданку России, ранее похищенную в Бангкоке и вывезенную в Мьянму для работы в скам-центре. Операция прошла успешно, женщину вернули на родину. Сейчас волонтеры надеются, что и судьбу Сергея Брешенкова удастся разрешить благополучно.