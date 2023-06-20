«Он просто украл мою жизнь»: крымчанка стала жертвой альфонса-мошенника

У пострадавшей было несколько бизнесов: она торговала продуктами питания и управляла своей гостиницей. Помимо этого, у нее был дом в элитном поселке Симферополя. В 2007 году она познакомилась с мужчиной, который был младше ее на 13 лет. В семейной жизни у пары проблем не было, у них даже появился ребенок.

В 2014 году женщина переоформила дом и землю на возлюбленного. Он же пообещал через какое-то время переписать имущество обратно не законную владелицу после некоторой бумажной волокиты. Однако альфонс выставил хозяйку на улицу и продал жилплощадь, как только закончил разбираться с бумагами.

«Она же с ним семь лет прожила. Как не поняла, что пригрела змею?»; «Какой гнусный поступок. Не могу это ничтожество назвать мужчиной»; «А куда делся их общий ребенок? Этот человек и его выкинул?» — обеспокоились россияне.

Когда начались судебные разбирательства мошенник начал угрожать бывшей. Женщине пришлось переехать в Москву.

«Он просто украл мою жизнь», — жалуется пострадавшая.

Ранее пользователи социальных сетей осудили участников бытовой ссоры, которая закончилась поножовщиной.