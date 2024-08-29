Выставка «Другими глазами» проходит в Московской области

Фото: [ Музейно-выставочный центр г. о. Серпухов ]

В Серпухове в музейно-выставочном центре проходит выставка художницы Марии Гаврилюк «Другими глазами», на которой представлена экспозиция абстрактной живописи. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«В картинах отражены эмоции художницы, а также настроение и мироощущение. Почти все полотна были созданы в сопровождении музыки», — говорится в сообщении.

Узнать другие подробности о мероприятии можно на главном информационном туристическом портале региона. Отметим, что мероприятие проходит при информационной поддержке областном Минкульттуризме.

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