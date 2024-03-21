Выставка-продажа фермерской продукции пройдет в подмосковном Клину

В конце марта в подмосковном Клину состоится выставка-продажа фермерской продукции, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участие в ярмарке примут два местных хозяйства. Основным видом деятельности одного из них является пчеловодство. На выставке будут представлены в том числе натуральные свечи и мыло с воском. Также пройдет дегустация меда в сотах и баночках.

Второе хозяйство, которое будет участвовать в выставке, изготавливает продукцию из козьего и овечьего молока, поэтому жители региона смогут приобрести мягкий сыр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе увеличилось число представителей малого и среднего бизнеса.



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