Выступления команды мотофристайла FMX13 пройдут в Московской области

Жители и гости пяти городов Подмосковья смогут увидеть выступления команды мотофристайла FMX13 этим летом, гостям продемонстрируют экстремальные трюки в исполнении профессиональных спортсменов. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что выступления пройдут в Зарайске, Дмитрове, Серпухове, Коломне и Сергиевом Посаде. Посетители смогут увидеть трюки на багги, небольшом легком автомобиле высокой проходимости, прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров, пируэты в воздухе с мотоциклами наперевес и не только. Узнать другие подробности о мероприятии можно на областном туристическом портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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