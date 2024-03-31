Взялись вплотную : «Фронтовая птичка» сообщила об уничтожении комплекса РЭБ ВСУ в Харькове

Российские войска вечером в субботу, 30 марта, нанесли серию ударов по Харьковской области, сообщает военный паблик «Фронтовая птичка».

Отмечается, что в результате ракетного удара уничтожен комплекс радио-электронной борьбы ВСУ. Как сообщает украинское Минцыфры, сразу в пяти областях Украины, включая Харьковскую, объявлена воздушная тревога.

«Харьковская область (приграничье). Взялись вплотную. Повреждения получил комплекс РЭБ ВСУ. Поражена военная техника», — приводится в публикации.

Как передают военкоры, по стратегическому объекту украинских войск отработала тактическая авиация ВС РФ, не заходя в зону действия вражеской ПВО.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.