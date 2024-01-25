Взрослая поликлиника открылась в Электрогорске после капитального ремонта

В Электрогорской больнице прошел капремонт взрослой поликлиники, рассчитанной на 199 посещений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем масштабную программу капитальных ремонтов — в нее вошли и стационары, и поликлиники. Сегодня начинает прием пациентов обновленная поликлиника в Электрогорске, в ближайшее время после капремонта также откроется поликлиника в Солнечногорске. А всего в этом году планируем отремонтировать 24 объекта здрава», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов осмотрел отремонтированное здание, а также пообщался с медицинским персоналом и пациентами. Он уточнил, что капремонт начался в мае прошлого года в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

«Проведены работы по ремонту фасада входной группы, горячего и холодного водоснабжения, канализации, кровли, внутренних помещений. Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, в округе ведутся работы по ремонту социальных учреждений», — отметил глава.

В здании заменили электропроводку, систему отопления, отремонтировали внутреннее пространство и не только. Помимо этого, в нем обустроили комфортную зону ожидания для пациентов, организовали безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я рада, что в нашем небольшом городе отремонтировано здание взрослой поликлиники. Здесь действительно очень приятно находиться. Здание стало современным и комфортным — очень удобная навигация и приветливый персонал» — сказала местная жительница Алена Бобылева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.