WarGonzo: стрелявший по Белгороду чешский «Вампир» уничтожен

Как передает WarGonzo, российскими операторами из ГРОМ «Каскад» была обнаружена в харьковском приграничье украинская РСЗО «Вампир» чешского производства, стрелявшую по Белгороду.

Отмечается, что после нанесения точного удара с помощью тактического ракетного комплекса по смертоносной вражеской технике она была ликвидирована.

«Машина осталась стоять там, где ее настигла наша ракета. О судьбе экипажа пока точных данных нет, но в любом случае, каждого причастного к терактам против мирного населения в Белгороде и в других городах России, рано или поздно ждет заслуженное наказание», — приводится в публикации.

Напомним, 15 февраля украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Результатом теракта стали множественные погибшие и пострадавшие. Осколками ракет была убита годовалая девочка.

Позднее выяснилось, что обстрел мирного российского города велся с приграничной территории соседней Харьковской области из РСЗО чешского производства «Вампир».