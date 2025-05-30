WhatsApp и Telegram сохранят работу в РФ после появления многофункционального сервиса

Работа популярных мессенджеров WhatsApp и Telegram в России будет продолжаться после появления в России многофункционального национального цифрового сервиса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, создание этого сервиса — не попытка ограничить использование иностранных мессенджеров, а наоборот, способ обеспечить их легальную работу в рамках российского правового поля.

«Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены. Она появляется, мы создаем ее для вас. Наш национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности и поэтому, как мне кажется, станет осознанным выбором каждого россиянина», — отметил Боярский.

Он подчеркнул, что новый отечественный сервис станет платформой, которая сможет объединить функционал популярных приложений, предоставляя россиянам возможность пользоваться ими легально и безопасно.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Немкин заявил, что видеосервис YouTube вновь сможет стать доступным в России, если выполнит ряд условий, удовлетворяющих требованиям российского законодательства.