Wildberries подал иск на 42 млрд руб. к компании Бакальчука

Маркетплейс Wildberries обратился в Арбитражный суд с иском на 42 млрд руб. к компании «ВБ Девелопмент». Причиной иска стало отсутствие отчетности по ранее выделенному финансированию, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании «РВБ» (Wildberries и Russ).

Согласно данным ЕГРЮЛ, основателем «ВБ Девелопмент» выступает Владислав Бакальчук.

В пресс-службе «РВБ» пояснили, что проектная компания получила средства для реализации строительных проектов логистических комплексов Wildberries, но не предоставила требуемые отчетные документы.

Представители компании утверждают, что есть веские основания полагать, что вывод денежных средств из «ВБ Девелопмент» был осуществлен по распоряжению Владислава Бакальчука.

Ранее сообщалось, что Wildberries создал видеоплатформу Wibes для покупателей, продавцов и блогеров.