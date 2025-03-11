Wildberries в тестовом режиме запустила в работу видеоплатформу Wibes

Объединенная компания Wildberries и Russ в тестовом режиме запустила в работу приложение с видео, которое называется Wibes. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на организацию.

По сведениям информационного агентства, благодаря видеоплатформе пользователи смогут выбирать и приобретать товары, а продавцы — продвигать продукцию. Уточняется, что длительность видеороликов не будет превышать 90 секунд, а помимо обзора различных товаров там также можно будет узнать тренды, увидеть фотографии и ознакомиться с короткими статьями.

Благодаря приложению продавцы Wildberries смогут повысить узнаваемость брендов и лояльность покупателей, а следовательно, и более эффективно продвигать свою продукцию. Что касается авторов контента и блогеров, то после прохождения тестового периода у них получится монетизировать свои произведения, а рекламодатели получат в пользование инструменты, позволяющие анализировать рекламные метрики. Приложение уже можно скачать.

По сведениям пресс-службы, благодаря Wibes создается персональная лента на основе подписок пользователя, вызвавших интерес роликов и совершенных на маркетплейсе покупок. Продукция из видео, которую пользователь добавляет в корзину посредством видеоплатформы, одномоментно попадает в корзину в приложении на сайте Wildberries.

Ранее стало известно, что был осужден сотрудник Wildberries, который воровал чужие товары.