WSJ: Иран может напасть на Израиль в ближайшие 24-48 часов

Израиль активно готовится к прямой атаке со стороны Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в иранском руководстве.

По версии издания, юг или север Израиля будет атакован в течение 24-48 часов. Как сообщил собеседник издания, окончательного решения о нападении на Израиль Тегераном еще принято не было. Идут обсуждения планов и тактики.

Напомним, накануне Иран публично пригрозил отомстить за нападение на прошлой неделе со стороны Израиля на иранское посольство в сирийском Дамаске. В результате ракетного удара погибли высшие иранские военные чины, среди которых высокопоставленный член элитных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что ВС США и ЦАХАЛ перешли в повышенную готовность в ожидании атаки Ирана.