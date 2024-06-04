«За десант и за спецназ»: в Одессе взломали радиостанцию и врубили «Любэ»

На видео девушка включает радио в машине и приходит в недоумение. Из динамика звучит известная песня «Любэ» «Давай за нас».

При этом говорящая на русском девушка возмущения не выказывает. Она снимает видео, чтобы запустить в интернет «веселуху».

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла массовая драка между военными и гражданскими. За парня, которого собирались забрать военкомы, вступились его друзья.