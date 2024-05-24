В курортном районе Одессы вечером в пятницу, 25 мая, произошла драка, в которой участвовали внушительное количество военнослужащих ВСУ и гражданских.

Как пишет украинское издание «СТРАНА.ua», триггером к потасовке стало стремление членов ТЦК забрать в рамках мобилизации одного из местных жителей. В итоге, за парня вступились его друзья, а потом к ним присоединились неравнодушные одесситы.

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными», — говорится в сообщении.

Чем закончилась в итоге потасовка и удалось ли отбить парня у людоловов, как называют простые украинцы военкомов, не сообщается.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.