Уже более трехсот многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Отмечается, что за тринадцать лет в Подмосковье почти землю получили более тридцати шести тысяч многодетных семей. Округами-лидерами, которые обеспечили землей практически 100% многодетных семей, стали Лотошино, Протвино и Ступино.

Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что органы местного самоуправления ежегодно формируют пул участков для предоставления многодетным семьям, каждый год обеспечиваются землей более двух тысяч семей. Примечательно, что и в этом году стоит аналогичная задача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность на избирательных участках на предстоящих президентских выборах.