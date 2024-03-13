За два месяца этого года уже более 300 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства имущественных отношений МО]
Уже более трехсот многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Отмечается, что за тринадцать лет в Подмосковье почти землю получили более тридцати шести тысяч многодетных семей. Округами-лидерами, которые обеспечили землей практически 100% многодетных семей, стали Лотошино, Протвино и Ступино.
Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что органы местного самоуправления ежегодно формируют пул участков для предоставления многодетным семьям, каждый год обеспечиваются землей более двух тысяч семей. Примечательно, что и в этом году стоит аналогичная задача.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность на избирательных участках на предстоящих президентских выборах.