Беспилотники «Герань-2» в ночь на субботу, 23 марта, ударили по очередным инфраструктурным целям на Украине.

Как сообщают местные паблики в соцсетях, мощные прилеты фиксируются в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге.

В украинских соцсетях уже пишут, что российская армия не стала откладывать в долгий ящик и начала возмездие за теракт в подмосковном Красногорске, произошедший минувшим вечером.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. В результате стрельбы 40 человек погибли, более сотни были ранены.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.