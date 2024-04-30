«За все ответят другие»: владелец ставропольского завода может избежать наказания за гибель лошадей

Волонтеры из Ставропольского края пожаловались на бизнесмена, владеющего конным заводом. Как сообщают СМИ, мужчина уже много лет издевается над животными, запирая их без воды и еды.

В Сеть попали кадры трупов и оставшихся в живых, но изъеденных ранами лошадей. По словам волонтеров, у бизнесмена много земель для выращивания зерна, но средств на корм нет.

Юрист Юрий Капштык рассказал, кто будет отвечать перед законом за издевательства над животными и какое наказание грозит владельцу завода.

«Ссылки на то, что собственник якобы не дает денег на корм, в конечном итоге могут быть не рассмотрены, так как во внимание будут взяты действия непосредственно руководителей и исполнителей на местах, которые могли выводить эти средства в личных целях или халатно исполнять свои обязанности», – пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Владелец, по словам юриста, в данной ситуации будет нести больше моральную ответственность, чем административную или уголовную.

«Большую ответственность будет нести технический персонал, который был на месте и по факту довел до такого состояния. Они могут получить как административную ответственность, так и уголовную за жестокое обращение с животными. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», – добавил Капштык.

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