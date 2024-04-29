«С ним свяжутся»: юрист рассказал, выступит ли РФ в защиту Жерара Депардье

Известного французского актера Жерара Депардье задержали в Париже в связи с обвинением в сексуальных домогательствах. Как сообщают СМИ, сейчас актера допрашивают в одном из полицейских участков, после чего могут арестовать.

Обвинения поступили от двух женщин, которые заявили, что Депардье прикасался к ним без разрешения. Сам актер свою вину отрицает.

Могут ли актера посадить и каковы шансы, что за него вступится Россия, рассказал адвокат Сергей Жорин. Напомним, что в 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство.

«С высокой степенью вероятности мера пресечения для него не будет связана с лишением свободы. Никто его под стражу не посадит. В большинстве случаев практикуется залог и это вполне нормально, поскольку крайне маловероятно, что Жерар Депардье будет скрываться от следствия», – рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на то, что актера не ждет реальный срок, какое-либо наказание, по словам адвоката, все же будет. Также эксперт отметил, что обвинения могут быть ложными.

«Я не могу ничего утверждать голословно, но складывается такое впечатление, что это так называемый общемировой тренд. Безусловно, есть случаи, когда действительно имело место какое-то сексуальное домогательство, но нередки случаи, когда те или иные истории либо изначально выдуманы, либо это был какой-то флирт, оказание знаков внимания, которые в последующем были раздуты», – добавил собеседник.

Юрист отметил, что российские дипломаты в теории должны выразить свою позицию по отношению к обвинению Депардье.

«Вероятнее всего, дипломаты с ним свяжутся. Насколько эта позиция будет активной – зависит, наверное, от высказываний Депардье и, прежде всего, от необходимости оказания помощи со стороны Российской Федерации. Но в ближайшее время мы это все увидим», – подытожил эксперт.

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