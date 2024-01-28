«Забыли, не заметили, искра»: эксперты раскрыли, из-за чего мог вспыхнуть пожар в Театре Сатиры

В центре Москвы эвакуировали 50 человек из Театра Сатиры на Триумфальной площади. Там начался пожар, площадь которого уже достигает 250 квадратных метров.

Как сообщает SHOT, возгорание началось, когда рабочие производили работы по замене кровли — сейчас театр находится на реконструкции. Не исключено, что их действия и стали причиной возникновения огня.

Дмитрий Зорин, председатель электротехнического комитета НОПСМ, рассказал нам, из-за чего мог начаться пожар.

«Привести к возгоранию могли сварочные работы или то, что можно назвать связанным с человеческим фактором: забыли, не заметили, искра», — поделился мнением собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт предложил иной сценарий ситуации, которая в конечном итоге привела к пожару.

«При замене кровли существует риск повредить проводку. Здесь вряд ли некачественный кабель прокладывали, но это опять-таки человеческий фактор, внимательность и осторожность того, кто выполняет работу. В теории все обесточивается, конечно, но мы не знаем подробностей — общий износ электротехнических систем и так далее», — заключил Зорин.

Специалист технического надзора и строительного контроля Роман Арестов озвучил нам свое видение происшествия.

«Причиной пожара, возможно, стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Одна из вероятных причин, из-за которых могло начаться возгорание, это курение — самая банальная, но распространенная причина. Также вероятны сварочные работы или использование «болгарки» с несоблюдением техники безопасности. При этом важно учитывать, что горят деревянные конструкции. Всего одна искра могла поджечь старый сухой лес», — подчеркнул эксперт.

Председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» и кандидат юридических наук Ольга Власова объяснила, что грозит виновнику, когда его определят.

«Нарушение правил пожарной безопасности для малых предприятий и ИП наказывается штрафом от 40 до 60 тысяч рублей, для средних и крупных компаний — от 300 до 400. Если же в результате пожара пострадал человек или чужое имущество, суммы возрастут: для малых предприятий и ИП — 90-110 тысяч, для средних и крупных компаний — 700-800. Вероятен также запрет на работу до 30 суток», — заявила адвокат.

Ранее мы сообщали, что привело к пожару в московском ресторане.