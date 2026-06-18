«Забытый чемодан в багажнике». Как вернуть оставленные в такси вещи

Представители сервиса «Яндекс Go» напомнили пассажирам о правилах действий в случае, если в машине были забыты личные вещи.

Прежде всего необходимо связаться с водителем через мобильное приложение. Сделать это можно в течение 48 часов после завершения поездки — в истории заказа доступна специальная кнопка для звонка. В компании отмечают, что этого шага чаще всего бывает достаточно, чтобы договориться об удобном способе возврата пропажи .

Если связаться с водителем не удалось или с момента поездки прошло более двух суток, следует обратиться в службу поддержки сервиса. При обращении важно как можно подробнее описать забытый предмет и указать все детали поездки.

Отдельный порядок действий предусмотрен для ситуации, когда в салоне автомобиля остался телефон, с которого был оформлен заказ. В этом случае пассажир может обратиться в техподдержку с устройства родственника или друга, а также написать на электронную почту службы. Для того чтобы найти заказ, потребуется сообщить номер телефона, использованный при поездке, а также дату, время и адрес маршрута, сообщает РИА Новости.

«Главная рекомендация пассажирам — не откладывать обращение. Чем раньше поступит информация о пропаже, тем выше вероятность быстро найти и вернуть забытую вещь», — подчеркнули в компании.

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