«Задача вполне выполнима»: смогут ли в России создать самый экологичный смартфон в мире

Создание самого экологичного смартфона в мире — это амбициозная задача, которая требует серьезных усилий и ресурсов, но при соблюдении некоторых условия Россия сможет это провернуть, рассказал Frontend-разработчик и программист Сергей Журавлев.

По словам эксперта, экологичный смартфон должен быть разработан с использованием устойчивых и перерабатываемых материалов.

«Это могут быть биоразлагаемые пластики, материалы с низким содержанием тяжелых металлов и так далее. Дизайн такого устройства должен способствовать его долгосрочной эксплуатации», — уточнил Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Смартфон, добавил собеседник, должен быть оптимизирован для минимизации энергопотребления. Гаджет может включать в себя более эффективные процессоры, батареи с длительным сроком службы и технологии для снижения потребления энергии.

«И сам процесс производства такого смартфона должен быть экологичным, с минимизацией выбросов и отходов. Кроме того, устройство должно быть легко разбираемым и подлежать утилизации без ущерба для окружающей среды. Но пока разработка и производство экологичного смартфона требуют значительных инвестиций, в том числе в исследования», — отметил IT-специалист.

Время же, необходимое на разработку, зависит от многих факторов, но это может занять несколько лет. При этом в процессе могут участвовать как большие корпорации, так и стартапы, ориентированные на экологичные технологии. Но для успешной реализации проекта важно привлечение экологически ориентированных инвесторов и поддержка со стороны государства, уверен эксперт.

«Создание самого экологичного смартфона в мире — это сложная и дорогостоящая задача, но она вполне выполнима при наличии достаточных ресурсов и воли. Россия, как и многие другие страны, может принимать участие в таком проекте, если будет способствовать инновациям и экологически устойчивому развитию в сфере технологий, что она и делает», — подытожил программист.

Ранее выяснилось, когда выпустят полностью российский смартфон.