Задержанному замминистру обороны Иванову грозит 15 лет заключения. Что известно о произошедшем к этому часу

Вечером во вторник, 23 апреля, Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны страны Тимура Иванова. Его подозревают в принятии взятки в размере 1 млн рублей.

Как пояснила представитель ведомства Светлана Петренко, в настоящее время с задержанным Ивановым проводятся следственные действия.

Ситуацию с задержанием замминистра обороны прокоммментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости, Владимиру Путину доложено о взятии под стражу Тимура Иванова. Глава государства держит ход расследования на контроле.

Согласно российского законодательства, сумма взятки в 1 миллион рублей может быть квалифицирована следствием минимальным порогом при особо крупном размере и по части 6 статьи 290 УК РФ. За содеянное предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы.

Минобороны РФ произошедшее пока никак официально не прокомментировало.