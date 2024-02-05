Загруженность дорог в Московской области утром в понедельник оценивается в пять баллов

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 805 тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в пять баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Калужском, Пятницком, Щелковском, Каширском, Можайском, Носовихинском, Варшавском и Рублево-Успенском шоссе в сторону столицы.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Волга», «Урал», «Дон», «Балтия», «Холмогоры» и А-105, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации затора в районе Малых Вязем.