Загруженность дорог в Подмосковье утром в четверг оценивается в четыре балла

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщил пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время, уточнили в ведомстве, заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Урал», «Волга», «Дон» и «Холмогоры».

Также затруднения движения наблюдаются на одиннадцати шоссе — Ленинградском, Киевском, Волоколамском, Каширском, Можайском, Щелковском, Калужском, Пятницком, Носовихинском, Осташковском и Новорижском.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим, не отвлекаться за рулем на телефон и быть внимательными при перестроениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году возле станций МЦД откроют четыре путепровода.