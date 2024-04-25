Загруженность дорог в Подмосковье утром в четверг оценивается в пять баллов

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье составляет пять баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время заторы есть на Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Киевском, Варшавском, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском и Новорижском шоссе.

Также затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на трассах «Крым», «Волга», «Дон», «Беларусь», «Урал» и «Холмогоры», уточнили в ведомстве.

Автомобилистам напомнили, что за рулем нельзя отвлекаться на мобильные телефоны. Водителей также призвали быть внимательными при перестроениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации пробки в районе Малых Вязем.